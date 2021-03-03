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Власть

В ближайшее время по республике откроются новые ЦОНы в формате open space

Премьер-министр Улукбек Марипов провел совещание по улучшению работы и увеличению количества центров обслуживания населения (ЦОН) Государственной регистрационной службы Министерства юстиции. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По его словам, нужно обеспечить максимальную оперативность и прозрачность при работе с запросами населения, снизить нагрузку, создать комфортные условия для граждан при получении государственных услуг. Из регионов поступает много жалоб и нареканий на работу Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния.

«Людям ради одного документа приходится ехать из одного конца в другой конец, нет централизации в выдачи документов в районах. Поэтому крайне важно ускорить и завершить все запланированные мероприятий в рамках цифровой трансформации в ранее установленные сроки, внедрить инновационные информационные технологии, повысить доступность и качество предоставляемых услуг», — отметил Улукбек Марипов.

Отметим, что в ближайшее время по республике откроют новые центры обслуживания населения:

  • до 1 апреля 2021 года — в селе Теплоключенка Ак-Суйского района Иссык-Кульской области;
  • до 1 апреля 2021 года — в селе Ат-Башы Ат-Башинского района Нарынской области;
  • до 10 апреля 2021 года — в Бишкеке по адресу: проспект Жибек Жолу, 381 (бывшее здание Торгового центра «Эльдорадо»);
  • до 20 апреля 2021 года — в Бишкеке универсальный сервисный центр;
  • до 20 апреля 2021 года — в городе Исфане Лейлекского района Баткенской области;
  • до 1 мая 2021 года — в Зулпуевском сельском округе Ноокатского района Ошской области;
  • до 1 мая 2021 года — в городе Кара-Суу Кара-Суйского района Ошской области;
  • до 1 июня 2021 года — в городе Кадамжае Кадамжайского района Баткенской области;
  • до 1 июля 2021 года — в центре Араванского района Ошской области.

На сегодня в Кыргызстане действует 26 центров обслуживания населения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185327/
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