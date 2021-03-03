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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

В парламенте нашли инициаторов проекта новой Конституции

Жогорку Кенеш сегодня рассматривает законопроект о назначении референдума по проекту закона «О Конституции Кыргызской Республики».

С самого начала заседания депутаты требовали показать подписи нардепов, инициирующих данный законопроект и проект новой Конституции. В ходе обсуждения депутаты Айгерим Бейшембиева и Чынара Урумкалиева отказались от авторства.

После обеда нардеп Дастан Бекешев заявил, что инициаторами проекта являются четыре депутата: Бактыбек Турусбеков, Акылбек Жапаров, Марлен Маматалиев и Мирлан Бакиров.

«Эти четыре фамилии стоят в постановлении парламента, в заключении комитета и правительства. Они являются авторами и инициаторами проекта новой Конституции и законопроекта о назначении референдума. И в будущем эти депутаты будут отвечать. Они исполняют поручение Садыра Жапарова. Остальные не подписывались, их фамилии взяли и приклеили из инициативы в ноябре. Это подлог», — сказал он.

Законопроект отправлен на голосование.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185289/
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