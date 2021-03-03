Еще один депутат парламента отказался от авторства нового проекта Конституции

Жогорку Кенеш сегодня рассматривает законопроект о назначении референдума по проекту закона «О Конституции Кыргызской Республики».

Депутат Чынара Урумкалиева отказалась от авторства нового проекта Конституции. Она заявила, что поддержала проект о назначении референдума в ноябре 2020 года.

Спикер Талант Мамытов в свою очередь сказал, что отказ от авторства проекта Основного закона ничего не изменит. «Вначале 80 нардепов подписали. Процесс запущен. Новый проект Конституции разработан. Не стоит надеяться, что, отозвав голос, все аннулируете», — отметил он.

Ранее от авторства отказалась депутат Айгерим Бейшембиева.

Несколько нардепов требуют обнародовать список депутатов с их подписью, которые поддержали законопроект о назначении референдума по принятию нового проекта Конституции. Авторы показывают список нардепов, инициирующий в ноябре 2020 года проведение конституционной реформы.

Напомним, согласно законодательству, для принятия конституционных законопроектов необходимо не менее 80 голосов депутатов.