Жогорку Кенеш сегодня рассматривает законопроект о назначении референдума по проекту закона «О Конституции Кыргызской Республики».

Депутат Айгерим Бейшембиева отказалась от авторства проекта новой Конституции. «Ко мне поступает много вопросов. Я не имею никакого отношения к проекту Конституции, не принимала участие в разработке», — заявила она.

Нардеп Каныбек Иманалиев отметил, что депутат Эмиль Токтошев тоже отказался от авторства. «Не хватает у вас до 80 голосов для внесения инициативы проведения референдума», — сказал он.

Напомним, согласно законодательству, для принятия конституционных законопроектов необходимо не менее 80 голосов депутатов.