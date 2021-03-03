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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Депутаты требуют открытого обсуждения нового проекта Конституции в парламенте

Сегодня Жогорку Кенеш начал рассматривать законопроект «О назначении референдума по проекту закона «О Конституции Кыргызской Республики».

Спикер Талант Мамытов призвал коллег не задавать вопросы о редакции Основного закона, поскольку на повестке дня нет этой темы, а есть только вопрос о референдуме.

Депутаты возмутились словами Таланта Мамытова и потребовали открытого обсуждения.

«Не было никакого обсуждения проекта Конституции. У меня люди спрашивают, где можно прочитать и внести предложения», — сказала нардеп Карамат Бабашева.

Ее коллега Жанар Акаев выразил недоумение, почему тогда им раздали проект Основного закона. «Что нам обсуждать, если не проект Конституции? Цены на бензин и гонение на гражданское общество? Мы, оказывается, и так не можем дать предложения. Да и против проголосуют только 10 депутатов, остальные поддержат. Как проходили «конституционные реформы» во времена Акаева, Бакиева, так и на этот раз пройдет», — заявил он.

Парламентарий Каныбек Иманалиев указал, что отсутствуют заключение Конституционной палаты и согласие правительства на референдум.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185254/
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