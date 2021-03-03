Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем государственного флага.

Он отметил, что государственный флаг символизирует независимость и свободу страны, отражает духовные ценности и исторический путь кыргызского народа.

«Испокон веков наш народ, объединившись под красным флагом, стремился к свободе и добивался построения независимого государства. Поэтому наш флаг — неоспоримое доказательство становления и прославления кыргызской государственности», — отметил он.

Садыр Жапаров отметил, что в настоящее время все больше растет уважение к флагу. «Он стал символом патриотизма для каждого гражданина Кыргызстана, особенно молодежи, формируя гражданскую позицию и любовь к родине», — добавил он.

Президент добавил, что продолжая традиции предков, кыргызстанцам необходимо объединиться под одним знаменем во имя будущего страны.

«Пусть не померкнет красный цвет нашего флага, символа мужества и отваги, пусть не померкнут лучи солнца, символизирующие процветание и единство сорока древних племен, и пусть не падет тундук как символ отчего дома и мира как вселенной. Пусть всегда развевается красный флаг, отражающий великую цель народа, его прошлое и будущее, переданный нашими предками!» — сказал он.