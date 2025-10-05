Президент Кыргызстана принял участие в церемонии поднятия государственного флага на новом флагштоке в городе Ош.

Фото пресс-службы президента

Садыр Жапаров, обращаясь к горожанам и гостям, отметил, что государственный флаг Кыргызской Республики — это священный символ нашей независимости, суверенитета и единства народа.

Он подчеркнул, что исторические факты подтверждают, что для кыргызов флаг всегда был не просто символом, а частью мировоззрения и философии жизни. С древнейших времен кыргызский народ почитал знамя как святыню, поднимал его в бой, вдохновляя воинов на подвиги. Герои, отдававшие жизнь за свободу своей земли, приносили клятву под красным знаменем.

Президент напомнил, что более двух тысяч лет назад великий китайский путешественник Чжан Цянь, направляясь через Эркеч-Там, прибыл именно сюда, в Ош, по пути в государство Давань — что свидетельствует о древности нашего города, бывшего перекрестком девяти дорог. Через Ош проходили торговые караваны Востока и Запада, и он издавна был центром торговли, ремесел и культуры, известным далеко за пределами региона.

Фото пресс-службы президента

Президент добавил, что средневековый Ош был также центром науки и просвещения. В XII веке здесь жили и творили выдающиеся ученые, богословы и поэты, известные всему мусульманскому миру — Омар ибн Муса аль-Оши, Сиражуддин Али ибн Осман аль-Оши, Мухаммад Абу Абдуллах аль-Оши и другие. Они получили знания на этой благословенной земле и прославили ее своими трудами.

Садыр Жапаров отметил, что сегодня Ош, являясь вторым по значению городом страны, играет стратегическую роль в развитии государства. В этом году из республиканского бюджета на развитие Оша выделено почти 3 миллиарда сомов — на строительство дорог, обновление техники и возведение социальных объектов.

«Наша цель — поддержка многонационального населения города и молодежи, которая является будущим Оша и всей страны. И эту работу мы будем продолжать и впредь», — сказал он.