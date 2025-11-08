09:59
Экономика

Кабмин Кыргызстана утвердил флаг и символику органов Налоговой службы

В Кыргызстане утвердили новое положение о флаге и символике органов Налоговой службы. Постановление подписал председатель кабинета министров.

Документ определяет единые ведомственные символы Налоговой службы, которые будут использовать для обозначения принадлежности сотрудников и подразделений.

В постановлении уточняются структура и штатная численность органов службы. В частности, штат налоговой приведен к следующему показателю: всего 3 тысячи 332 сотрудника, из них 409 заняты в центральном аппарате, 2 тысячи 752 — в территориальных и функциональных подразделениях и 171 — в ведомственных структурах.

Кроме того, из ряда ранее действовавших постановлений кабмина исключены нормы, касающиеся старых образцов флага, символики и формы сотрудников. Они признаны утратившими силу.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/350023/
просмотров: 258
