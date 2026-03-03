В Оше отметили День Государственного флага Кыргызстана

В Оше состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Кыргызской Республики. Празднование прошло 3 марта на центральной площади города.

В рамках церемонии прозвучал Государственный гимн, после чего состоялся ритуал поднятия флага. На мероприятии присутствовали мэр Оша Жанарбек Акаев, полпред президента КР в Ошской области Аманкан Кенжебаев, руководители государственных учреждений, представители силовых структур и жители города.

Выступая перед горожанами, мэр подчеркнул, что красный флаг Кыргызстана — это символ свободы и исторического наследия предков. По его словам, для того чтобы государственный флаг всегда гордо развевался, страна должна быть сильной, экономика — устойчивой, а народ — единым. Градоначальник призвал жителей к сплоченности, взаимопониманию и патриотизму.

Отмечается, что в 2025 году на центральной площади был заменен старый 45-метровый флагшток. На его месте установили новый, высотой 95 метров, и в честь Дня города состоялась торжественная церемония поднятия флага, в которой принял участие президент КР Садыр Жапаров.