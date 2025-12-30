45-метровый флагшток с флагом КР открыли на границе с Узбекистаном

На контрольно-пропускном пункте «Достук» кыргызско-узбекской границы установили 45-метровый флагшток, а прилегающую территорию благоустроили и превратили в современную зону отдыха. Об этом сообщили в мэрии Оша.

Проект реализован по инициативе мэра города Женишбека Токторбаева. Сегодня на флагштоке торжественно поднят государственный флаг Кыргызской Республики, после чего объект официально ввели в эксплуатацию.

В церемонии приняли участие градоначальник, председатель городского кенеша Болот Баетов, депутаты «легендарного парламента», консулы соседних государств и жители Оша.

Как уточняется, ранее на этом месте располагалась автозаправочная станция. После ее демонтажа территорию озеленили, уложили брусчатку и установили скамейки. Идея благоустройства возникла после выездного рейда Женишбека Токторбаева, во время которого он лично осмотрел участок.

В муниципалитете подчеркнули, что обновление территории у КПП направлено на улучшение облика приграничной зоны и создание комфортного общественного пространства.