Садыр Жапаров утвердил новый штандарт главы государства

Садыр Жапаров подписал указ, которым утвердил штандарт президента Кыргызской Республики как официальный отличительный знак и символ президентской власти.

Согласно документу, штандарт будут вручать главе государства в момент вступления в должность. Оригинал флага разместят в рабочем кабинете президента в резиденции в Бишкеке, а дубликаты будут использовать в президентских резиденциях и на транспортных средствах — рядом с государственным флагом.

Фото из интернета. Садыр Жапаров во время инаугурации со штандартом президента

Штандарт также может устанавливаться во время торжественных мероприятий и других официальных церемоний с участием главы государства.

В указе утверждены технические характеристики президентского штандарта. Управлению делами главы государства поручено изготовить оригинал и дубликаты, обеспечить их дальнейшее использование.

Указом признан утратившим силу декрет Временного правительства от 1 июля 2010 года «Об отличительных символах президента Кыргызской Республики».

Документ вступает в силу со дня официального опубликования.