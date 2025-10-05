В Оше состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага. Она посвящена 3025-летию города. В торжествах принимает участие президент Садыр Жапаров.

Фото из архива

Новый 95-метровый флагшток, изготовленный в Турции, заменил предыдущий 45-метровый, установленный в 2009 году. Размеры государственного флага составляют 10 на 15 метров.

Глава государства выступил перд собравшимися и отметил особую роль города Оша в истории страны и его стратегическое значение.

По его словам, на развитие южной столицы выделили почти 3 миллиарда сомов. Средства направлены на строительство дорог, обновление техники и развитие социальной инфраструктуры.