ОБСЕ передала МЧС компьютеры и ноутбуки, а министр наградил посла медалью

По его данным, министр ЧС Бообек Ажикеев встретился с послом ОБСЕ Пьером Фон Арксом.

ОБСЕ передала МЧС 2 ноутбука и 11 компьютеров на безвозмездной основе. Об этом 24.kg сообщили в министерстве.

Стороны подписали план мероприятий по сотрудничеству на 2021 год.

Министр поблагодарил ОБСЕ за предоставленную помощь в борьбе с COVID-19 и всестороннюю поддержку в повышении потенциала МЧС КР и подчеркнул активное и плодотворное сотрудничество в области снижения рисков бедствий.

«В целях повышения оперативности принятия решения и потенциала МЧС ОБСЕ предоставил министерству компьютерную технику на безвозмездной основе. Помимо этого, министерство получило от организации «Атлас природных и техногенных опасностей на территории КР», где отмечены опасные природные зоны страны, как например хвостохранилища, сейсмоопасные и лавинообразующие участки и так далее», — говорится в сообщении.