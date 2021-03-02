Юристы требуют внести норму о недопуске запрета на мирные митинги

Юристы вновь требуют теперь уже от депутатов в процессе рассмотрения проекта новой Конституции внести норму о недопуске запрета и ограничений на проведение мирных собраний.

Эксперты напоминают, что право на свободу мирных собраний является неотъемлемым правом человека.

«Право на свободу собраний как одна из истинных основ демократии закреплено в основных договорах по правам человека, а также в международных обязательствах, которые взял на себя Кыргызстан», — отметили аналитики.

Специалисты поясняют, что в законодательстве каждого государства должна быть норма, гарантирующая каждому человеку свободу участия в мирных собраниях, а также устанавливающая запрет на управление и контроль со стороны государства, за исключением случаев, предусмотренных законом. Они требуют вернуть положение, которое есть в нынешней редакции Основного закона.

Не допускаются запрет и ограничение проведения мирного собрания, а также отказ в его надлежащем обеспечении ввиду отсутствия уведомления о проведении мирного собрания, несоблюдения формы уведомления, его содержания и сроков подачи.

Эксперты подчеркнули, что необходимо также предусмотреть в проекте Конституции положения, не допускающие необоснованного ограничения прав человека на свободу мирных собраний из-за отсутствия предварительного уведомления, несоблюдения его формы, сроков подачи.