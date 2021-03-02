Больше 10 лет пьем воду из арыка. Жители новостройки просят создать условия

Жители новостройки имени Айтманбета Алиханова в Кара-Суйском районе Ошской области пожаловались на отсутствие инфраструктуры. Об этом они рассказали журналистам.

По словам местных жителей, в жилмассиве отсутствуют школа, детский сад, поликлиника, чистая вода и общественный транспорт из-за плохой дороги.

«Проживаю здесь уже около 12-13 лет. Со времен образования новостройки правительство никогда не уделяло внимания. Жители самостоятельно провели электричество и насыпали щебень. Но больше всего нас волнует вопрос водоснабжения. Все эти годы мы пьем воду из арыка. У детей живот болит после нее. Боимся, что такая вода может спровоцировать болезни», — говорит местная жительница Гульсана Койчуманова.

Сельчане сетуют, что обращения к властям положительных результатов не дает. Новостройка относится к айыл окмоту села Шарк.

«Я уже не знаю, сколько мы обращались в акимиат, мэрию, полпредство. Вот недавно тоже были в айыл окмоту. Полдня там провели. Никто не может нам дать четкого ответа. Нам говорят, что село большое, на всех средств не хватает и, вообще, вопросами инфраструктуры должен заниматься отдельный департамент при муниципалитете Оша. В мэрии нас отправляют обратно в айыл окмоту», — отмечает местная жительница.

Другой особо важной проблемой она назвала отсутствие общественного транспорта.

«От села до центральной улицы, где проезжает общественный транспорт, около трех километров. Большинство детей учатся в Фуркате. В связи с пандемией школьники учатся в три смены. В школу выходят рано утром, в 6.00, возвращаются в 18.00. Пока они дойдут до дома, темнеет. Дети, молодые женщины преодолевают длинную дорогу в темноте. С просьбой запустить нам маршрутку мы уже бегаем три года. Власти сказали, что мы должны починить дорогу за свой счет. После — построить мост. Мы все сделали, но до сих пор маршрутки нет», — жалуется Гульсана Койчуманова.

Она добавила, что глава айыл окмоту села Шарк Таалай Тезекбаев без стыда говорит, что он построил два моста. «Это народ собрал по 1 тысяче 500 сомов и построил их своими силами», — возмутилась жительница.

Глава новостройки Мамасалы Кочоров заметил, что в селе нет собственной школы и поликлиники. «Они даже маршрутку в село не могут запустить, какое там строительство школы и ФАПа?! Этого у них и в мыслях нет», — сказал он.

В полпредстве Ошской области 24.kg заявили, что участки в новостройке выделены гражданам после трансформации.

«Это не самозахваченные земли. Люди живут там законно. Из-за плохой дороги частные извозчики отказывались обслуживать жителей», — подчеркнула пресс-секретарь полпреда региона Нуркыз Кадырбек кызы.

В айыл окмоту села Шарк 24.kg объяснили отсутствие инфраструктуры в новостройке тем, что у местных жителей нет регистрации по месту жительства.

«Они обращались к нам. Мы в курсе всех проблем. Там живет около 700-800 семей. Но у них нет учета. Есть только у 17-18 семей. Остальные — жители Алайского, Чон-Алайского и других районов. Несмотря на это, наш глава айыл окмоту им асфальтировал дорогу и построил мост, чтобы там ездил общественный транспорт», — рассказала ответственный секретарь Шаркского айыл окмоту Нурила Мотоева.

«Пусть они встанут на учет по месту проживания, платят налоги, и мы создадим для них условия. Все, что от нас требовалось, мы сделали», — заключили в айыл окмоту.