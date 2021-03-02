Кто писал этот непонятный проект? Эксперты о противоречиях в новой Конституции

Эксперты проанализировали проект новой Конституции. Они обозначили ряд противоречий.

В частности, аналитиков смущает положение о том, что политические партии, профсоюзы и другие общественные объединения должны сделать прозрачной финансовую и хозяйственную деятельность. Это положение, по их мнению, несет элементы прямой дискриминации. Эксперт Таттыбубу Эргешбаева подчеркнула, что должны быть также упразднены нормы, наделяющие правом законодательной инициативы Верховный суд и Генпрокуратуру.

Ее коллега Нурдин Дуйшенбеков отметил, что в предложенном проекте не прописана ответственность президента, наделенного неограниченными фактически полномочиями. А процедура импичмента чрезвычайно сложна и вряд ли будет применима на практике. Он предложил прописать порядок отзыва главы государства.

«Вообще, непонятно, кто и как писал этот проект. Такое ощущение, что надергали из разных законов положения и попытались слепить вместе», — сказал Нурдин Дуйшенбеков.

Аналитики также считают, что в новой редакции Конституции отсутствует система сдержек и противовесов.