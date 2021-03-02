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Власть

Президент Кыргызстана вылетел в Казахстан. Кто еще в составе делегации

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня с государственным визитом вылетел в Казахстан. Об этом сообщила его пресс-служба.

По ее данным, в городе Нур-Султане Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и обсудит актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также дальнейшие перспективы взаимодействия.

Также глава государства встретится с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, председателем Мажилиса парламента Нурланом Нигматулиным и премьер-министром Аскаром Маминым.

В рамках госвизита запланирована встреча Садыра Жапарова с представителями бизнес-кругов Казахстана.

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В составе делегации министр иностранных дел Руслан Казакбаев, вице-премьер-министр — министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков, заведующий отделом внешней политики аппарата президента Дастан Дюшекеев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Казахстан Жээнбек Кулубаев, министр обороны Таалайбек Омуралиев, министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев, министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Гулмира Абдралиева, министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев, министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев, директор Государственного агентства по продвижению и защите инвестиций Алмамбет Шыкмаматов, директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Мырзабек Жыпаркулов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185064/
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