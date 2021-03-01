ГКНБ предупредил партию «Ишеним» о недопустимости использования админресурса

ГКНБ ведется работа, направленная на выявление, предупреждение и пресечение противоправных проявлений на всех уровнях государственного устройства республики. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что одним из учредителей политической партии «Ишеним» является действующий полномочный представитель правительства в Ошской области Жарасул Абдраимов. Эта политорганизация намерена принять участие в выборах в местные кенеши.

«ГКНБ считает, что подобные факты использования админресурса и, как следствие, нечестные выборы явились одной из причин октябрьских событий 2020 года. В данном контексте ГКНБ предупреждает все политические силы о необходимости неукоснительного соблюдения действующего законодательства страны и проведения честных и прозрачных выборов. В противном случае все факты нарушения выборного процесса будут пресекаться в установленном законом порядке», — прокомментировали в ведомстве.

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.