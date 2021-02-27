Садыр Жапаров: С Кулуйпы Кондучаловой начался золотой век кыргызской культуры

«С Кулуйпы Кондучаловой начался золотой век кыргызской культуры», — отметил президент Садыр Жапаров на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию видного государственного и общественного деятеля Кулуйпы Кондучаловой. Пресс-служба главы государства распространила текст выступления.

Президент отметил, что необходимо обстоятельно поговорить о культуре. «Должен признаться, мне нужно было встреться с вами раньше, еще во время избирательной кампании. Но не сложилось по определенным обстоятельствам. Однако вопрос культуры всегда был у меня в числе приоритетных, поэтому не случайно в своей инаугурационной речи я отметил важность культуры, заявив, что одна из моих главных целей — проводить политику государственной поддержки данной сферы», — отметил Садыр Жапаров.

Глава государства напомнил, что Кулуйпа Кондучалова родилась в 1920 году в поселке Кара-Жигач Пишпекского района Семиреченской области еще до образования кыргызской государственности. «То есть в тяжелый период после Уркуна, когда наш народ и мечтать не мог об автономии. Почувствовав веяние времени, девушка из села с ранних лет начала свое служение народу. В то время безграмотность была массовой, но она стала одной из первых кыргызских девушек, приехавших учиться в Пишпек. В ту пору это был поступок, сравнимый с подвигом. С момента окончания педагогического училища в возрасте восемнадцати лет и до рубежа веков, до начала XXI века, а конкретно до восьмидесятилетнего возраста, она занималась государственной и общественной деятельностью», — отметил Садыр Жапаров.

Начала свою карьеру Кулуйпа Кондучалова в сфере образования в отдаленной Нарынской области, затем возглавила Женский совет и продолжила образование в Высшей партийной школе в Москве, а в 1953 году ее назначили заместителем председателя Совета министров Киргизской ССР, министром иностранных дел. Проработав на этих должностях около пяти лет, в 1958 году она стала министром культуры.

Судьба Кондучаловой, ее миссия перед кыргызским народом заключалась в том, чтобы поднять национальную культуру на новый уровень, показать ее миру. С Кондучаловой начался золотой век кыргызской культуры. Садыр Жапаров

Президент добавил, что умению Кулуйпы Кондучаловой видеть и ценить каждый талант, количество удостоенных почетного звания «Народный артист СССР» возросло. В этом плане Киргизская ССР занимала третье место из 15 союзных республик!

«Каждое из достижений кыргызских артистов в десятках всемирно известных театрах — это неутомимый труд Кулуйпы Кондучаловой. Следует отметить, что благодаря ей Болот Минжилкиев, уникальный певец века, получил ценный опыт в знаменитой опере «Ла Скала» в Италии. В результате его голос разнесся по разным уголкам земли и стал известен во всем мире. И таких историй успеха множество. Кайыркул Сартбаева завоевала серебряную медаль на Токийском вокальном фестивале в 1976 году, Самара Токтакунова получила Гран-при на Всемирном фестивале в Гаване в 1978 году, балет-оратория композитора Калыя Молдобасанова «Млечный путь» в 1976 году, в 1977 году художественный фильм режиссера Болота Шамшиева «Белый пароход» удостоены Государственной премии СССР», — отметил глава государства.

По этой причине имя Кулуйпы Кондучаловой стоит в одном ряду с великими людьми, отцами нации, которые укрепили кыргызскую государственность и развили национальное самосознание. Садыр Жапаров

«Перед уходом из жизни она завещала: «Берегите культуру, сохранив культуру — сохраните кыргызский народ». Поэтому я не устаю повторять, что развитие национальной культуры, забота о ней равносильны сохранению нации, заботе о будущем нашей страны», — сказал президент.

Глава государства поблагодарил деятелей культуры, что они продолжают развивать культуру, несмотря на недостаточное внимание со стороны государства, низкие зарплаты и недостаточные условия.

«Некоторые люди думают о культуре как о песнях и плясках. Это заблуждение. Культура — это идеология, корневой стержень государства и нации. Мы не сможем построить сильное и процветающее общество без формирования сознания нашего народа под влиянием литературы и культуры. Поэтому одним из первых я подписал Указ «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании человека». В рамках этого указа правительству поручено разработать концепцию», — отметил он.

Садыр Жапаров добавил, что невозможно воспитать хорошее, образованное и здоровое поколение без духовно-нравственного воспитания и физической подготовки. «Мы не сможем утолить духовный голод, если не создадим каждому писателю и творческому человеку условия, они не создадут свои лучшие произведения, если мы не позаботимся о них. Нашему народу нужны новые произведения одаренных современных поэтов, писателей и композиторов. Необходимо тесно сотрудничать с творческими союзами, объединяющими творческих людей, проводить конкурсы, фестивали, полноценно предоставлять народу духовную пищу. Нашему обществу нужны современные Туголбай Сыдыкбеков и Чингиз Айтматов, Толомуш Океев и Болот Шамшиев, сегодняшние Болот Минжилкиев и Кайыркул Сартбаева, новые Гапар Айтиев и Тургунбай Садыков. Уверяю вас, что если будут созданы хорошие произведения, об их публикации и распространении позаботится государство», — отметил президент.

Президент добавил, что музейные и библиотечные работники — это те люди, которые в тени делают большую работу. По его словам, сегодня в Кыргызстане работают 1 тысяча 64 библиотеки. И местные власти должны обратить особое внимание на библиотеки, музеи, районные и сельские дома культуры. «Если культура проникнет в регионы и повысится культурность народа, то и страна поднимется. Давайте снова превратим дома культуры в священное место, которое просвещает людей, а не просто помещение для собраний во время выборов», — отметил он.

Глава государства добавил, что стоит задача разработать специальную программу прославления великого эпоса «Манас» и найти источники финансирования. Предпринимаются шаги к открытию театра «Манас», с помощью которого государство позаботится о наших манасчи, объединит их и будет продвигать данное искусство. «В 2019 году, когда в Китайской национальной опере поставили оперу «Манас», мы были нескончаемо рады. Для нас это определенно большая честь. Однако вызывает сожаление, что опера «Манас», когда-то написанная Власовым, Малдыбаевым и Фере, не была поставлена в Национальном театре оперы и балета», — сказал президент.

Великая тема нашей национальной гордости «Манас» должна быть в репертуаре каждого театра. Садыр Жапаров

Глава государства добавил, что профессиональное искусство испытывает нужду в кадрах в области режиссуры, дирижирования, оперы, балета, цирка. «В период независимости искусство из упадка возродили известные режиссеры Актан Арым Кубат, Марат Сарулу, Садык Шер-Нияз, Эрнис Абдыжапаров, Темир Бирназаров, Бакыт Мукул, Дастан Жапаров, Айбек Дайырбеков, картины которых удостоены наград международных фестивалей. Надеюсь, что в будущем мы сможем возродить кыргызское чудо, запустив отечественное кинопроизводство», — добавил он.

Садыр Жапаров отметил, что, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, ремонт театров и развлекательных учреждений будет продолжаться, будут строиться учреждения культуры нового типа в столице и городах семи регионов. «Ведь за 30 лет никаких крупных культурных объектов не построили. Очень жаль, что некоторые из наших театров работали без зданий, ища приют в других учреждениях. Даже давно существующие Национальный союз писателей и Союз театральных деятелей лишились своих зданий и теперь арендуют помещения.

Мы не можем поднять культуру, если работники культуры будут материально нуждаться. Поэтому, если не будет решен вопрос заработной платы и жилья, ситуация будет оставаться весьма сложной. Министерству экономики и финансов будет поручено как можно скорее найти способы повышения зарплаты работникам культуры», — отметил президент.

Вместе с поэтапным повышением заработной платы работникам культуры со следующего года мы начнем решать жилищный вопрос, начав строительство дома для работников культуры. Садыр Жапаров

«Культура и спорт прославляют народ. Только через культуру и спорт развевается флаг Кыргызстана за рубежом. Две сферы, которые являются гордостью народа, теперь объединились в одно министерство. Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики стало министерством с большим статусом, которое будет реализовывать идеологию нашей страны», — отметил он.