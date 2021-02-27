Президент Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова, прибывшего в страну с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами.

Президент Садыр Жапаров отметил высокий уровень кыргызско-узбекских отношений и взаимную поддержку государств в условиях пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году.

Глава государства подчеркнул, что кыргызская сторона и далее твердо намерена развивать дружественные и добрососедские связи, основанные на взаимной поддержке и отвечающие интересам двух братских народов. Он выразил готовность к совместной работе по созданию благоприятных условий для увеличения торгово-экономического сотрудничества между странами, а также передал слова приветствия президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов отметил, что на сегодня между странами имеется хорошая база и все необходимые инструменты для углубления двусторонних отношений.

Он подчеркнул, что на уровне министров иностранных дел на постоянной основе обсуждается весь спектр вопросов, а переговоры проходят на основе взаимодоверия и учета взаимных интересов двух стран. Также Абдулазиз Камилов передал послание президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с приглашением на Международную конференцию высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».