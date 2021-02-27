В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел Узбекистана

В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел Узбекистан Абдулазиз Камилов. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

По ее данным, в рамках визита глава внешнеполитического ведомства встретится с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и проведет переговоры с министром иностранных дел Русланом Казакбаевым.

«В ходе встреч стороны обсудят текущее состояние и перспективы кыргызско-узбекского партнерства, а также состоится обмен мнениями по дальнейшему взаимодействию в рамках региональных и международных организаций. Особое внимание будет уделено организации предстоящего визита президента Кыргызстана в Узбекистан», — отметили в МИД.