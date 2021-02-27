13:56
USD 84.75
EUR 102.96
RUB 1.14
Власть

В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел Узбекистана

В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел Узбекистан Абдулазиз Камилов. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

По ее данным, в рамках визита глава внешнеполитического ведомства встретится с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и проведет переговоры с министром иностранных дел Русланом Казакбаевым.

«В ходе встреч стороны обсудят текущее состояние и перспективы кыргызско-узбекского партнерства, а также состоится обмен мнениями по дальнейшему взаимодействию в рамках региональных и международных организаций. Особое внимание будет уделено организации предстоящего визита президента Кыргызстана в Узбекистан», — отметили в МИД.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184871/
просмотров: 153
Версия для печати
Материалы по теме
МИД КР: Рейсы «Аэрофлота» в Бишкек и Ош продолжатся в установленном режиме
МИД: Новое правительство Кыргызстана ведет беспрецедентную борьбу с коррупцией
В Бишкеке планируют открыть посольство Кувейта
Кыргызстанцы за рубежом смогут быстрее получать документы из госорганов
Взаимовыгодное сотрудничество. О чем говорили глава МИД КР и премьер-министр РУз
Глава МИД России о том, когда возобновят финансирование Кыргызстану
Популярные новости
Стало известно, куда Садыр Жапаров совершит свой второй международный визит Стало известно, куда Садыр Жапаров совершит свой второй международный визит
Россия на&nbsp;безвозмездной основе выделила Кыргызстану 623 миллиона рублей Россия на безвозмездной основе выделила Кыргызстану 623 миллиона рублей
Смешные и&nbsp;красивые. Известные политики о&nbsp;том, где и&nbsp;как они служили в&nbsp;армии Смешные и красивые. Известные политики о том, где и как они служили в армии
Дмитрий Песков: Визит Садыра Жапарова очень объемный по&nbsp;содержанию Дмитрий Песков: Визит Садыра Жапарова очень объемный по содержанию
Бизнес
Как природный газ помог детям школы-интерната &#8470;&nbsp;21 Как природный газ помог детям школы-интерната № 21
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
Копить на&nbsp;жилье 11&nbsp;лет или взять ипотеку &laquo;‎Бай-Тушума&raquo; на&nbsp;15&nbsp;лет: что выгоднее? Копить на жилье 11 лет или взять ипотеку «‎Бай-Тушума» на 15 лет: что выгоднее?
27 февраля, суббота
13:45
В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел Узбекистана В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл министр иностранн...
13:27
В Бишкеке криминальная милиция выявила канал поставки наркотиков
13:21
Пятеро борцов из Кыргызстана поборются за золото на турнире в Киеве
13:06
Женское мусульманское сообщество просит открыть отдел по делам женщин при ДУМК
12:44
Беспорядки в Бишкеке. Военным не выплатили компенсации за службу во время ЧП