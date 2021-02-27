Министр просвещения России с рабочим визитом посетит Кыргызстан

Министр просвещения России Сергей Кравцов с рабочим визитом посетит Кыргызстан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, накануне главы ведомств обеих стран обсудили во время разговора по видеосвязи вопросы сотрудничества, в частности строительство образовательных школ на территории Кыргызстана.

«Министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев подчеркнул совместные усилия сторон в развитии кыргызско-российских отношений в области образования и пригласил министра просвещения России посетить Кыргызстан с официальным визитом, который будет одним из первых по результатам встречи президентов двух стран», — отметили в МОиН.

В ведомстве добавили, что визит министра просвещения Сергея Кравцова планируется в марте 2021 года.