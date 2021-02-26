Заседания фракций и комитетов Жогорку Кенеша будут проходить в режиме онлайн

Запущены в рамках проекта «Онлайн-заседания» видеокамеры, установленные в двух залах Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Уточняется, что планируется трансляция не только заседаний Жогорку Кенеша, но и заседаний комитетов, парламентских фракций в режиме реального времени.

Напомним, что раньше в режиме онлайн транслировались только заседания Жогорку Кенеша. Программный офис ОБСЕ в Бишкеке выделил 60 тысяч евро на установку видеокамер в двух дополнительных залах парламента для проведения онлайн-трансляций заседаний парламентских фракций, комитетов и депутатских комиссий.