22:43
USD 84.68
EUR 103.38
RUB 1.15
Власть

Заседания фракций и комитетов Жогорку Кенеша будут проходить в режиме онлайн

Запущены в рамках проекта «Онлайн-заседания» видеокамеры, установленные в двух залах Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Уточняется, что планируется трансляция не только заседаний Жогорку Кенеша, но и заседаний комитетов, парламентских фракций в режиме реального времени.

Напомним, что раньше в режиме онлайн транслировались только заседания Жогорку Кенеша. Программный офис ОБСЕ в Бишкеке выделил 60 тысяч евро на установку видеокамер в двух дополнительных залах парламента для проведения онлайн-трансляций заседаний парламентских фракций, комитетов и депутатских комиссий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184800/
просмотров: 285
Версия для печати
Материалы по теме
Кылычбек Абышев стал замсекретаря Совбеза. Он баллотировался в депутаты
В тюрьму! Полпред президента в ЖК обвинил депутатов в огульной критике властей
Психическим здоровьем называющего себя богом Арстана Алая опять озаботились
Решить проблемы с пересечением границ внутри ЕАЭС призывают в Жогорку Кенеше
Жители Кыргызстана самые богатые в Центральной Азии. Депутат о цене билета в РФ
Жогорку Кеңеш вице-спикерин алмаштырат. Мирлан Бакиров отставкага кетти
Депутат предлагает освободить от ответственности лиц, если они выплатили ущерб
Возле входа в Жогорку Кенеш организовали «коридор позора» для депутатов
Возле здания Жогорку Кенеша проходит митинг против референдума
Закон о референдуме. Депутаты о давлении и незаконности решения парламента
Популярные новости
Сапар Исаков нашелся. Он&nbsp;опубликовал пост в&nbsp;социальных сетях Сапар Исаков нашелся. Он опубликовал пост в социальных сетях
Стало известно, куда Садыр Жапаров совершит свой второй международный визит Стало известно, куда Садыр Жапаров совершит свой второй международный визит
Россия на&nbsp;безвозмездной основе выделила Кыргызстану 623 миллиона рублей Россия на безвозмездной основе выделила Кыргызстану 623 миллиона рублей
Смешные и&nbsp;красивые. Известные политики о&nbsp;том, где и&nbsp;как они служили в&nbsp;армии Смешные и красивые. Известные политики о том, где и как они служили в армии
Бизнес
Как природный газ помог детям школы-интерната &#8470;&nbsp;21 Как природный газ помог детям школы-интерната № 21
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
Копить на&nbsp;жилье 11&nbsp;лет или взять ипотеку &laquo;‎Бай-Тушума&raquo; на&nbsp;15&nbsp;лет: что выгоднее? Копить на жилье 11 лет или взять ипотеку «‎Бай-Тушума» на 15 лет: что выгоднее?
26 февраля, пятница
22:41
Лига Европы УЕФА. Стали известны все участники 1/8 финала Лига Европы УЕФА. Стали известны все участники 1/8 фина...
22:21
Это самец и самка. В США нашли уникальную птицу — двуполого красного кардинала
22:04
Заседания фракций и комитетов Жогорку Кенеша будут проходить в режиме онлайн
21:51
Отряду специальных операций «Шумкар» МВД исполнилось 29 лет
21:25
В Балыкчи открыли молодежный центр