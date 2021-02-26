Директора кыргызстанских школ — не бедные овечки. Об этом на круглом столе заявила нардеп Альфия Самигуллина во время обсуждения законопроекта об аттестации директоров образовательных учреждений.

Она уверена, что законопроект об аттестации нужен.

«Наши директора — не бедные овечки. У них есть свои рекомендации, жесткое отстаивание своих интересов. Назовите, сколько школ у нас без директора? Пустых вакансий нет. Директор — это должность, которая постоянно перекрывается. Непонятно, как директора назначаются. Для того чтобы было понятно, вводится понятие конкурса. Каким образом и где будет проходить, этапы — все будет установлено в положении правительства. На нем вся ответственность», — сказала депутат.

Она пояснила, после пяти лет работы директор, отобранный путем конкурса, должен будет пройти аттестацию. «Это нужно для того, чтобы он смог доказать свою компетентность и дальше продолжил работать спокойно», — отметила Альфия Самигуллина.

Комментируя несоответствие законопроекта отдельным нормам законов, она пояснила, что проект закона об изменении в Закон «Об образовании», прежде чем выставляться на общественное слушание, прошел несколько экспертиз.

«По результатам анализа установлено, что представленный проект не противоречит нормам действующего законодательства, а также вступившим в силу международным договорам, участником которых является Кыргызстан. Но я очень рада познакомиться с юристом Тимуром Иманкуловым. Думаю, что после круглого стола мы обменяемся контактами и рассмотрим все нормы», — заключила депутат.

Отметим, инициатива аттестации руководителей образовательных учреждений принадлежит группе депутатов. Законопроект о внесении изменений в Закон «Об образовании» вынесен на общественное обсуждение 26 января. Он предусматривает внесение изменений в статью 38 Закона «Об образовании».