Шайлообек Атазов просит не распространять слухи и сообщил, что он в Турции

Депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов на своей странице в Facebook опубликовал обращение. Как выяснилось, он находится в турецкой больнице.

По словам парламентария, ему установили специальный аппарат для мониторинга сердца, поэтому последние четыре дня не мог пользоваться телефоном и другими средствами связи.

«Слава богу, сейчас чувствую себя лучше. Мне звонили журналисты, родственники, спортсмены, друзья. Прошу прощения, что не смог вовремя ответить», — написал Шайлообек Атазов.

Нардеп считает: сообщение о том, что он и его коллега Айбек Осмонов выехали из страны, распространили по заказу.

«Я написал письмо торага в рамках закона и приехал на лечение. Депутат Айбек Осмонов выехал спустя несколько дней с семьей. Между нашими вылетами разница в несколько дней. И вообще, кто делает политику из здоровья?» — говорится в тексте поста.

«Даст бог, скоро курс лечения завершится и я приеду. А пока желаю совести тем, кто по заказу распространяет обо мне различные слухи, необоснованные обвинения. Уважаемые фейки, политики и другие, побойтесь бога, прежде чем очернять кого-то. Свобода, права, достоинство человека защищены Конституцией. Хочу, чтобы в нашей республике были законность и справедливость», — заключил Шайлообек Атазов.