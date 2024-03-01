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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Шайлообек Атазов просит не распространять слухи и сообщил, что он в Турции

Депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов на своей странице в Facebook опубликовал обращение. Как выяснилось, он находится в турецкой больнице.

По словам парламентария, ему установили специальный аппарат для мониторинга сердца, поэтому последние четыре дня не мог пользоваться телефоном и другими средствами связи.

«Слава богу, сейчас чувствую себя лучше. Мне звонили журналисты, родственники, спортсмены, друзья. Прошу прощения, что не смог вовремя ответить», — написал Шайлообек Атазов.

Нардеп считает: сообщение о том, что он и его коллега Айбек Осмонов выехали из страны, распространили по заказу.

«Я написал письмо торага в рамках закона и приехал на лечение. Депутат Айбек Осмонов выехал спустя несколько дней с семьей. Между нашими вылетами разница в несколько дней. И вообще, кто делает политику из здоровья?» — говорится в тексте поста.

«Даст бог, скоро курс лечения завершится и я приеду. А пока желаю совести тем, кто по заказу распространяет обо мне различные слухи, необоснованные обвинения. Уважаемые фейки, политики и другие, побойтесь бога, прежде чем очернять кого-то. Свобода, права, достоинство человека защищены Конституцией. Хочу, чтобы в нашей республике были законность и справедливость», — заключил Шайлообек Атазов.

Ранее в пресс-службе Жогорку Кенеша прокомментировали 24.kg отсутствие депутатов Айбека Осмонова и Шайлообека Атазова на заседаниях парламента.

По данным ведомства, Айбек Осмонов взял отпуск без содержания с 26 февраля по май. Шайлообек Атазов вышел на больничный на неопределенный срок.

Напомним, телеканал «Регион ТВ», который связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, показал сюжеты о связях депутатов Жогорку Кенеша с Райымбеком Матраимовым. В них упоминаются брат экс-таможенника Искендер Матраимов, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, а также инициатор законопроекта об иноагентах Надира Нарматова. Респонденты отмечают, что эти парламентарии должны добровольно сложить депутатские полномочия либо быть лишены мандата.

После выпуска ЦИК досрочно прекратил полномочия депутатов Абдывахапа Боронбаева, Искендера Матраимова и Нурлана Ражабалиева.

Ранее ГКНБ объявил Райымбека Матраимова в розыск. Его подозревают по статье 169 «Пособничество в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287984/
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