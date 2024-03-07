Шайлообек Атазов прокомментировал решение суда о лишении его мандата депутата

Депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов, который находится на лечении в Турции, на своей странице в соцсетях прокомментировал решение Административного суда Бишкека о лишении его мандата.

Отметим, 1 марта суд признал Абдурахманхаджи Муртазалиева, кандидата по Свердловскому избирательному округу в феврале 2022 года, избранным депутатом Жогорку Кенеша.

По мнению Шайлообека Атазова, это решение незаконно.

«Такого ни в Конституции, ни в законах нет. Нанесен урон государственному строю и судебной системе. Судья оплевал слово «справедливость». Никаких юридических аргументов и фактов не привели. Это сделано в интересах определенных политических групп. К сожалению, вокруг президента вновь собрались двуличные аферисты, мошенники и подхалимы. Кажется, стоит назвать их имена и раскрыть их личности общественности. Последние шесть месяцев на меня оказывают давление. Я терпел, но они не оставили меня в покое. Все незаконные деяния в стране происходят из-за подхалимов. Они доносят главе государства неправильную информацию», — написал он.

Депутат заметил, что вопрос не в его мандате, а в справедливости и законности. «Появились политические группы, которые наносят урон государственному строю. Давайте бороться», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов обжалует решение Административного суда Бишкека о признании Абдурахманхаджи Муртазалиева, кандидата по Свердловскому избирательному округу в феврале 2022 года, избранным депутатом парламента.

Напомним, в феврале 2022-го на выборах по Свердловскому округу выиграл Абдурахманхаджи Муртазалиев. Но Верховный суд поддержал решение Административного суда столицы и постановление ЦИК об отмене регистрации Муртазалиева. Депутатом от Свердловского округа стал Шайлообек Атазов.

Абдурахманхаджи Муртазалиева сняли с гонки из-за показаний двух женщин, к которым, как утверждал претендент, он отношения не имел и агитаторами они у него не работали.