Общество

Наука без бюрократии: утверждены новые нормы аттестации исследователей

Кабинет министров Кыргызстана утвердил новые нормативные акты, регулирующие сферу аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. Об этом сообщило Министерство науки, высшего образования и инноваций.

По его данным, принятые изменения стали важным шагом в реформировании системы аттестации и направлены на упрощение процедур, повышение качества научных исследований и интеграцию кыргызской науки в международное пространство.

В частности, введены новые требования к публикации научных статей в международных базах данных Scopus, Web of Science и РИНЦ. Это укрепит позиции кыргызских ученых и вузов в международных рейтингах и повысит узнаваемость отечественной науки за рубежом.

Отменены устаревшие этапы процедуры защиты — кандидатские минимумы, дублирующие экспертизы и утверждение президиумом.

Теперь процедура публичной защиты включает общественное обсуждение диссертации на сайте ВАК и экспертное обсуждение по месту защиты с учетом результатов общественного обсуждения и заключений специалистов. Это делает процесс более прозрачным, современным и ориентированным на реальную научную оценку.

Предусмотрен свободный выбор сроков защиты.

Ранее защита диссертаций ограничивалась тремя годами для кандидатских и пятью — для докторских. Теперь исследователи могут защищать работы по мере готовности, что особенно важно для инициативных молодых ученых.

Кроме того, отменена балльная система. Больше не требуется набирать определенное количество баллов (100 — для кандидатов, 250 — для докторов). Главными критериями теперь являются научная новизна, актуальность и вклад в развитие науки.

Также оптимизированы диссертационные советы. Число членов сокращено с 13-25 до 9-15 человек, а количество научных направлений в одном совете ограничено тремя. Также уменьшены сроки для переподачи документов при технических ошибках, что делает процесс менее бюрократичным и более оперативным.

В МНВОиИ добавили, что в результате объединения и укрупнения направлений количество научных специальностей сокращено с 422 до 192. Это приведет к более структурированной и современной системе научной классификации.

Внедрена автоматическая нострификация зарубежных дипломов.

Впервые в Кыргызстане вводится институт автоматического признания дипломов PhD и Dr.Habil, выданных университетами, входящими в топ-500 рейтингов QS World University Rankings и Times Higher Education.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346946/
