Результаты аттестации артистов Театра оперы и балета огласят 1 марта

Аттестация артистов Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева проведена, результаты выведены, но объявлены они будут 1 марта. Об этом 24.kg сообщили в Минкультуры.

Отметим, что аттестацию проводили с 13 по 22 февраля в целях стимулирования роста профессиональных навыков и квалификации, повышения творческой активности, определения уровня профессиональной подготовки и соответствия сотрудников театра занимаемой должности.

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В состав комиссии включали в том числе представителей Мариинского театра.

Что касается второй комиссии — по выработке предложений для новой системы управления, нового штатного расписания, то она продолжает свою работу.

«Сроки еще есть, итоги будут обнародованы позже», — заметили в министерстве.