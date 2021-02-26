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Власть

Мэрия Бишкека получает крохи от аренды участка под парковку на Шопокова

Арендатор отрезка улицы Шопокова в месяц от парковки получает около 6 миллионов сомов, а мэрии платит в год 2,3 миллиона сомов. Об этом на очередной сессии БГК заявил депутат Асылбек Кадралиев.

По его словам, муниципалитет должен расторгнуть договор, не ждать его окончания. «Я посмотрел договор, там столько невыполненных пунктов. Взять то же благоустройство. Ничего не сделано. Думаю, что надо не только расторгнуть договор, но и взыскать с арендатора средства за благоустройство. Работу же теперь за счет города придется делать. Я знаю, что там работает 19 парковщиков, у них план —12 тысяч сомов в день, они более 6 миллионов в месяц зарабатывают», — сказал он.

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Депутат Базарбек Абдраев возмутился, что арендаторы стали взимать оплату и в выходные дни. «Вообще надо сделать все парковки в Бишкеке бесплатными», — сказал он.

Спикер Жаныбек Абиров отметил, что у муниципалитета сейчас нет видения, что делать с парковками. «Такое ощущение, что ждут нового созыва в надежде, пока депутаты разберутся в вопросе. Но необходимо определиться: должны быть либо все бесплатными, либо, например, по каждой улице разработать техусловия, сдавать через аукцион. Здесь еще один момент. Тариф в городе на парковку устанавливает именно БГК, а на Шопокова арендатор сам 40 сомов установил», — сказал он.

Отметим, что депутаты рассматривают проект бюджета Бишкека на 2021 год.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184763/
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