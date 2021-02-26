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Власть
Сюжет: COVID-19

Садыр Жапаров обещает летом открыть все пансионаты и санатории для туристов

В рамках своего первого официального визита в Россию президент Кыргызстана дал большое интервью «Российской газете».

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Садыр Жапаров рассказал, что на предстоящий туристический сезон санатории и пансионаты в стране возобновят работу и подготовят максимально комфортные условия для иностранных туристов.

«Как всем известно, в 2020 году из-за пандемии коронавируса мировая туристическая отрасль потерпела большие убытки. Кыргызстан не стал исключением. Из-за ограничительных мер между странами не смогли принять туристов. Несмотря на это, мы с оптимизмом смотрим на будущее нашей туристической отрасли и будем прилагать все усилия для развития этого сектора и улучшения условий для туристов. Особая роль в развитии всех видов туризма в конечном итоге отводится человеческому фактору, а именно рядовым жителям страны. Народ Кыргызстана обладает великим даром гостеприимства, открытости к человеческому общению и толерантности», — сказал он.

Глава государства также добавил, что в условиях нового времени, связанного с COVID-19, Кыргызстан имеет большие преимущества по организации рекреационного туризма. Туристы из России также предпочитают данный вид отдыха, проводя время на озере Иссык-Куль, с применением различных народных лечебных процедур, а также прохождением по Великому шелковому пути и посещением святых и культовых мест.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184758/
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