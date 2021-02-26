Какие сувениры покупать и что попробовать из кухни: советы от Садыра Жапарова

В рамках своего первого официального визита в Россию президент Кыргызстана дал большое интервью «Российской газете». Он рассказал, что подарил лидеру принимающей страны Владимиру Путину, и дал советы туристам, которые намереваются посетить КР.

«Я привез в подарок российскому президенту Владимиру Путину красивый меч. Этот меч был сделан очень хорошими мастерами у нас, в Кыргызстане», — отметил Садыр Жапаров, отвечая на вопрос журналиста.

У главы КР поинтересовались, какие национальные сувениры он бы посоветовал приобрести на память туристам, приехавшим в республику, какие национальные кыргызские блюда рекомендовал бы попробовать.

«Войлок имеет особую ценность для кыргызского народа, и в быту кочевников он являлся незаменимым материалом. Поэтому я бы посоветовал туристам забирать на память изделия из натурального войлока. Это ремесло передается от поколения к поколению на протяжении многих веков, поэтому изделия из этого материала имеют историческую и культурную ценность.

Что касается блюда, так как мясо занимает особое место в национальной кухне, я бы порекомендовал отведать уникальное блюдо кыргызских охотников таш-кордо.

Для его приготовления готовилась специальная яма глубиной около метра, расставляли по стенкам камни, разжигали костер. Когда оставался раскаленный уголь, на раскаленные камни раскладывалась туша животного, сверху это все покрывалось ветками, шкурой и засыпали землей. Такое блюдо готовить в домашних условиях довольно хлопотно, поэтому лучше всего его готовить по особым случаям. Ну и, конечно, говоря о национальной кухне, нельзя не упомянуть наш знаменитый бешбармак. Он готовится почти во всех семьях нашей страны, и моя семья не является исключением, мы также любим это блюдо», — сказал Садыр Жапаров.