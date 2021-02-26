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Власть

Земли гаражных кооперативов в Бишкеке закрепят за мэрией

Земли гаражных кооперативов в Бишкеке закрепят за муниципалитетом. Об этом на очередной сессии БГК сообщил вице-мэр Азамат Сагындык уулу.

Депутаты заслушали отчет об исполнении столичного бюджета за 2019 год.  Нардеп Казыбек Эргешов поинтересовался, сколько в казну города поступило от парковок и стоянок. «Как раз в 2019 году создали МП «Бишкекские парковки и стоянки». Тогда мэрия говорила, что планирует получать ежегодно около 100 миллионов сомов. А сколько фактически?» — сказал он.

По данным начальника горфинуправления Умутжана Аманбаева, 7,5 миллиона сомов.

Вице-мэр Русланбек Акылбеков отметил, что бывший и. о.  мэра предлагал ликвидировать МП, поэтому объекты должны были передать на баланс УЗР и УМИ. «В предприятии сейчас чемоданное настроение, но мы встретились с коллективом, пока оно не ликвидируется», — отметил он.

Вице-мэр Азамат Сагындык уулу проинформировал, что УЗР провело инвентаризацию земель. «Многие стоянки ранее были предоставлены в пользование под гаражные кооперативы. Мы не будем продлевать им аренду, а будем закреплять за мэрией», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184737/
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