Свалка на гаражном участке в микрорайоне «Улан-2». Комментарий мэрии Бишкека

В мэрии Бишкека прокомментировали жалобу жителей микрорайона «Улан-2» о том, что на месте снесенных гаражей образовалась мусорная свалка.

По данным пресс-службы муниципалитета, на указанном месте в 2026 году запланировано строительство образовательного учреждения.

«Земельный участок на улице Мавлянова в микрорайоне «Улан-2» постановлением мэрии Бишкека № 227 от 14 ноября 2024 года закреплен для проектирования и строительства образовательного учреждения за счет городского бюджета. В настоящее время ведутся проектно-сметные работы. Территорию очистят от строительных остатков ранее демонтированных гаражей. Площадка с контейнерами для сбора мусора, установленная на земельном участке, ежедневно очищается», — говорится в сообщении.