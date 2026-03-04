Мэрия Бишкека предлагает ввести зональную и почасовую оплату парковок

В Бишкеке муниципалитет разработал проект постановления «О вопросах регулирования деятельности муниципальных парковок и стоянок на территории города». Документ вынесен на рассмотрение депутатов городского кенеша.
Главное из проекта:
- планируется утвердить Положение о муниципальных парковках и стоянках;
- установить официальные тарифы на парковку;
- ввести отдельную оплату для парковок с автоматизированной системой учета времени (почасовая тарификация).
По данным мэрии столицы, в центральной части города предлагается внедрить дифференцированную (зональную) систему оплаты. Стоимость парковки составит от 30 до 50 сомов в зависимости от зоны.
Для парковок с автоматизированной системой учета времени предусмотрен почасовой тариф:
- 30–50 сомов за первые два часа;
- 20 сомов за каждый последующий час.
В мэрии отмечают, что внедрение автоматизированной системы позволит сократить случаи длительной стоянки в зонах повышенного спроса, повысить эффективность администрирования и модернизировать парковочную инфраструктуру столицы.
Проект постановления опубликован на официальном сайте Бишкекского городского кенеша.