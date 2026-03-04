Мэрия Бишкека предлагает ввести зональную и почасовую оплату парковок

Фото 24.kg. За парковку в Бишкеке предлагают платить от 30 до 50 сомов в час

В Бишкеке муниципалитет разработал проект постановления «О вопросах регулирования деятельности муниципальных парковок и стоянок на территории города». Документ вынесен на рассмотрение депутатов городского кенеша.

Главное из проекта:

планируется утвердить Положение о муниципальных парковках и стоянках;

установить официальные тарифы на парковку;

ввести отдельную оплату для парковок с автоматизированной системой учета времени (почасовая тарификация).

По данным мэрии столицы, в центральной части города предлагается внедрить дифференцированную (зональную) систему оплаты. Стоимость парковки составит от 30 до 50 сомов в зависимости от зоны.

Для парковок с автоматизированной системой учета времени предусмотрен почасовой тариф:

30–50 сомов за первые два часа;

20 сомов за каждый последующий час.

В мэрии отмечают, что внедрение автоматизированной системы позволит сократить случаи длительной стоянки в зонах повышенного спроса, повысить эффективность администрирования и модернизировать парковочную инфраструктуру столицы.

Проект постановления опубликован на официальном сайте Бишкекского городского кенеша.