Общество

Мэрия Бишкека предлагает ввести зональную и почасовую оплату парковок

Фото 24.kg. За парковку в Бишкеке предлагают платить от 30 до 50 сомов в час

В Бишкеке муниципалитет разработал проект постановления «О вопросах регулирования деятельности муниципальных парковок и стоянок на территории города». Документ вынесен на рассмотрение  депутатов городского кенеша.

Главное из проекта:

  • планируется утвердить Положение о муниципальных парковках и стоянках;
  • установить официальные тарифы на парковку;
  • ввести отдельную оплату для парковок с автоматизированной системой учета времени (почасовая тарификация).

По данным мэрии столицы, в центральной части города предлагается внедрить дифференцированную (зональную) систему оплаты. Стоимость парковки составит от 30 до 50 сомов в зависимости от зоны.

Для парковок с автоматизированной системой учета времени предусмотрен почасовой тариф:

  • 30–50 сомов за первые два часа;
  • 20 сомов за каждый последующий час.

В мэрии отмечают, что внедрение автоматизированной системы позволит сократить случаи длительной стоянки в зонах повышенного спроса, повысить эффективность администрирования и модернизировать парковочную инфраструктуру столицы.

Проект постановления опубликован на официальном сайте Бишкекского городского кенеша.

