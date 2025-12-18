Свалка и торчащая арматура. Наследие бывших гаражей у микрорайона «Улан-2»

Бишкекчане, живущие в микрорайоне «Улан-2» обратились в 24.kg с жалобой на заброшенную территорию снесенного гаражного кооператива. По их словам, сегодня это пустырь с завалами мусора.

«Снесли гаражи и оставили всего шесть мусорных контейнеров на 25 зданий девятиэтажных домов. Тогда как в других микрорайонах на каждый двор стоит по шесть контейнеров через каждые 300-400 метров», — жалуются бишкекчане.

Сегодня весь пустырь превратился в свалку. Выкидывают мебель, но самое страшное, что на этой территории остались ямы от подвалов гаражей. Там торчит арматура и острые бетонные сколы.

Дети боятся проходить к мусоркам, поэтому складывают все отходы неподалеку, в результате образуются кучи отходов.

«Муниципальное предприятие «Тазалык» не обращает внимания на проблему, и активистам приходится самостоятельно расчищать территорию, перенося отходы к мусорным контейнерам», — говорят они.

