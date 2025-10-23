Парковки Бишкека: куда уходят миллионы сомов и почему система так и не работает?

В Бишкеке десять лет говорят о внедрении платных парковок, но прозрачной и эффективной системы так и нет. Деньги уходят в тень, а город продолжает стоять в пробках. Нынешняя система стоянок и парковок не отвечает современным требованиям, что провоцирует заторы, выезды на встречную полосу и другие нарушения Правил дорожного движения.
Транспортный коллапс
Представители городских служб открыто признают, что столица перенасыщена транспортом. По данным мэрии, в Бишкеке ежедневно находится более 750 тысяч автомобилей при пропускной способности дорог около 350 тысяч.
Это значительно превышает допустимую нагрузку на транспортную инфраструктуру, особенно в центральной части города, поскольку при въезде в центр необходимо где-то оставить машину.
Пилотный проект в цифре: прозрачная оплата по QR-коду
На улице Ибраимова, на отрезке от Токтогула до Московской, три месяца действует пилотный проект на 150 машиномест, запущенный муниципалитетом. Это парковка с усовершенствованной оплатой по QR-коду или через установленный терминал.
А чтобы любители халявы не уезжали без оплаты, установлены комплексы фиксации авто (с распознаванием номера, определением локации и времени стоянки), а также информационные знаки с описанием правил оплаты и стоимости штрафа.
Бишкекчанин Бакыт приехал на строительный рынок за краской и другими мелочами. Заехал в свободный парковочный «карман» и сразу пошел к терминалу платить.
Мне нравится новая система расчета. Здесь нет парковщиков, которые берут деньги, а потом неизвестно, где они оседают. Оплатил в терминале 25 сомов, он выдает чек, и я уверен, что эти деньги идут государству.Бакыт
По словам начальника отдела парковок и стоянок МП «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» при мэрии Бишкека Улана Курманбекова, сегодня в столице есть три пилотные парковки на:
-
улице Ибраимова от Токтогула до Московской;
-
улице Орозбекова от Токтогула до Киевской;
-
улице Турусбекова от Московской до проспекта Жибек Жолу.
Они себя оправдали, и в ближайшем будущем муниципалитет планирует запустить еще 11.
Теневые миллионы: куда уходят деньги с парковок
В Бишкеке 47 муниципальных парковок на главных улицах. Большую часть мэрия сдает частникам, где все довольно непрозрачно. Примерное количество машиномест в них варьируется от 50 до 200, а общая вместимость — от 3 до 10 тысяч машиномест.
При грубом и минимальном подсчете, если 3 тысячи мест умножить на 40 сомов, получится 120 тысяч сомов. Однако реальный оборот за день, вероятно, исчисляется миллионами, учитывая десятки и сотни приезжающих и уезжающих автомобилей.
Если на муниципальных стоянках можно получить чек, то в случае с частниками подтверждение оплаты никто не дает, а перевод денег часто идет на физическое, а не юридическое лицо. Отследить реальную прибыль крайне сложно.
Частники в жилетках: кто работает под видом сотрудников муниципалитета?
Парковщик в жилетке одного из ведомств мэрии на улице Шопокова озвучил стоимость стоянки. Он сказал: если машина простоит недолго, за это надо заплатить 40 сомов, а если весь день, то 100 сомов.
Как объяснил Улан Курманбеков, муниципалитет сдает территории парковок частным лицам в аренду.
«Они носят специальные жилетки, на которых написано название ведомства мэрии. Поэтому люди думают, что это наши сотрудники, — поясняет чиновник. — Они не имеют к нам отношения. Их просто нанимают арендаторы парковок».
Например, по улице Шопокова от Московской до Токтогула примерно 50-60 машиномест, которые обслуживают три-четыре парковщика. Они сдают ежемесячный план, который оплачивают нам через банк.Улан Курманбеков
Он подчеркнул, что муниципалитет планирует убрать стихийные парковки и автоматизировать оплату везде, чтобы люди точно знали, за что и куда перечисляют средства.
Депутаты предлагают 30 минут бесплатно и отмену почасовой платы
Мэрия предложила ввести дифференцированную (почасовую) оплату парковок в столице. В центральной части города намерены установить плату по зональному типу в размере от 40 до 60 сомов наличными. При оплате по QR-коду — от 30 до 50 сомов в час.
Финансовые поступления от платных парковок хотят направлять на улучшение их технического состояния, установку оборудования и развитие городской транспортной сети.
Недавно проект постановления по платным парковкам и зонированию Бишкека, предложенный мэрией, депутаты горкенеша отправили на доработку.
Председатель постоянной комиссии БГК по экономике, бюджету, финансам и инвестициям Жаныбек Абиров отметил, что нардепы предложили ввести пилотный проект на 11 месяцев и утвердить стоимость 50 сомов (зона 1), 40 сомов (зона 2) и 30 сомов (зона 3).
Кроме того, они считают, что надо:
-
отменить почасовую плату;
-
сделать первые 30 минут парковки бесплатными;
-
освободить людей с инвалидностью I и II групп от оплаты;
-
установить скидку 50 процентов для владельцев электромобилей;
-
отменить плату в выходные дни (суббота и воскресенье) и в официальные по Трудовому кодексу праздники;
-
взимать плату только с 8.00 до 20.00;
-
не взимать штрафы и пени за неуплату услуг парковки на время реализации пилота;
-
ввести новые правила с 1 января 2026 года.
Стихийный протест: шины и бетонные блоки против брошенных авто
С запретом парковок на некоторых центральных улицах Бишкека водители стали искать альтернативные места. В итоге машины стали заполнять дворы многоэтажных домов, переулки и второстепенные улицы.
А что еще делать? Паркуются прямо у ворот: не то что выехать, пройти невозможно. А если еще и с двух сторон на узком переулке, то не проедешь»,житель переулка Бишкека
Пока власти спорят о тарифах, бишкекчане продолжают платить «левым» парковщикам, а центр города — задыхаться в заторах. И когда обещания превратятся в систему, пока никто сказать не может.