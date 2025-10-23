Парковки Бишкека: куда уходят миллионы сомов и почему система так и не работает?

В Бишкеке десять лет говорят о внедрении платных парковок, но прозрачной и эффективной системы так и нет. Деньги уходят в тень, а город продолжает стоять в пробках. Нынешняя система стоянок и парковок не отвечает современным требованиям, что провоцирует заторы, выезды на встречную полосу и другие нарушения Правил дорожного движения.

Транспортный коллапс

Представители городских служб открыто признают, что столица перенасыщена транспортом. По данным мэрии, в Бишкеке ежедневно находится более 750 тысяч автомобилей при пропускной способности дорог около 350 тысяч.

Это значительно превышает допустимую нагрузку на транспортную инфраструктуру, особенно в центральной части города, поскольку при въезде в центр необходимо где-то оставить машину.

Пилотный проект в цифре: прозрачная оплата по QR-коду

На улице Ибраимова, на отрезке от Токтогула до Московской, три месяца действует пилотный проект на 150 машиномест, запущенный муниципалитетом. Это парковка с усовершенствованной оплатой по QR-коду или через установленный терминал.

А чтобы любители халявы не уезжали без оплаты, установлены комплексы фиксации авто (с распознаванием номера, определением локации и времени стоянки), а также информационные знаки с описанием правил оплаты и стоимости штрафа.

Бишкекчанин Бакыт приехал на строительный рынок за краской и другими мелочами. Заехал в свободный парковочный «карман» и сразу пошел к терминалу платить.

Мне нравится новая система расчета. Здесь нет парковщиков, которые берут деньги, а потом неизвестно, где они оседают. Оплатил в терминале 25 сомов, он выдает чек, и я уверен, что эти деньги идут государству. Бакыт

По словам начальника отдела парковок и стоянок МП «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» при мэрии Бишкека Улана Курманбекова, сегодня в столице есть три пилотные парковки на:

улице Ибраимова от Токтогула до Московской;

улице Орозбекова от Токтогула до Киевской;

улице Турусбекова от Московской до проспекта Жибек Жолу.

Они себя оправдали, и в ближайшем будущем муниципалитет планирует запустить еще 11.

Однако некоторые «ушлые» водители оставляют автомобили прямо на дороге, включая аварийную сигнализацию. Они создают заторы и перекрывают выезд припаркованным машинам.

Теневые миллионы: куда уходят деньги с парковок

В Бишкеке 47 муниципальных парковок на главных улицах. Большую часть мэрия сдает частникам, где все довольно непрозрачно. Примерное количество машиномест в них варьируется от 50 до 200, а общая вместимость — от 3 до 10 тысяч машиномест.

При грубом и минимальном подсчете, если 3 тысячи мест умножить на 40 сомов, получится 120 тысяч сомов. Однако реальный оборот за день, вероятно, исчисляется миллионами, учитывая десятки и сотни приезжающих и уезжающих автомобилей.

Если на муниципальных стоянках можно получить чек, то в случае с частниками подтверждение оплаты никто не дает, а перевод денег часто идет на физическое, а не юридическое лицо. Отследить реальную прибыль крайне сложно.

Частники в жилетках: кто работает под видом сотрудников муниципалитета?

Парковщик в жилетке одного из ведомств мэрии на улице Шопокова озвучил стоимость стоянки. Он сказал: если машина простоит недолго, за это надо заплатить 40 сомов, а если весь день, то 100 сомов.

Как объяснил Улан Курманбеков, муниципалитет сдает территории парковок частным лицам в аренду.

«Они носят специальные жилетки, на которых написано название ведомства мэрии. Поэтому люди думают, что это наши сотрудники, — поясняет чиновник. — Они не имеют к нам отношения. Их просто нанимают арендаторы парковок».

Фото 24.kg. Жилетки, которые носят муниципальные парковщики

Например, по улице Шопокова от Московской до Токтогула примерно 50-60 машиномест, которые обслуживают три-четыре парковщика. Они сдают ежемесячный план, который оплачивают нам через банк. Улан Курманбеков

Он добавил, что носить жилетки с названием ведомства при муниципалитете арендаторам разрешено, несмотря на то, что к мэрии оно не относится.

Он подчеркнул, что муниципалитет планирует убрать стихийные парковки и автоматизировать оплату везде, чтобы люди точно знали, за что и куда перечисляют средства.

Депутаты предлагают 30 минут бесплатно и отмену почасовой платы

Мэрия предложила ввести дифференцированную (почасовую) оплату парковок в столице. В центральной части города намерены установить плату по зональному типу в размере от 40 до 60 сомов наличными. При оплате по QR-коду — от 30 до 50 сомов в час.

Финансовые поступления от платных парковок хотят направлять на улучшение их технического состояния, установку оборудования и развитие городской транспортной сети.

Недавно проект постановления по платным парковкам и зонированию Бишкека, предложенный мэрией, депутаты горкенеша отправили на доработку.

Председатель постоянной комиссии БГК по экономике, бюджету, финансам и инвестициям Жаныбек Абиров отметил, что нардепы предложили ввести пилотный проект на 11 месяцев и утвердить стоимость 50 сомов (зона 1), 40 сомов (зона 2) и 30 сомов (зона 3).

Кроме того, они считают, что надо:

отменить почасовую плату;

сделать первые 30 минут парковки бесплатными;

освободить людей с инвалидностью I и II групп от оплаты;

установить скидку 50 процентов для владельцев электромобилей;

отменить плату в выходные дни (суббота и воскресенье) и в официальные по Трудовому кодексу праздники;

взимать плату только с 8.00 до 20.00;

не взимать штрафы и пени за неуплату услуг парковки на время реализации пилота;

ввести новые правила с 1 января 2026 года.

Стихийный протест: шины и бетонные блоки против брошенных авто

С запретом парковок на некоторых центральных улицах Бишкека водители стали искать альтернативные места. В итоге машины стали заполнять дворы многоэтажных домов, переулки и второстепенные улицы.

Фото 24.kg. Машины захватывают переулки и второстепенные улицы

Так, в районе пересечения улиц Горького и Элебаева жители частных домов жалуются на припаркованные возле их дворов и ворот автомобили. По их словам, владельцы бросают машины и уходят на целый день, закрывая проезд мусороуборочной технике и другому транспорту.

А что еще делать? Паркуются прямо у ворот: не то что выехать, пройти невозможно. А если еще и с двух сторон на узком переулке, то не проедешь», житель переулка Бишкека

Кроме того, такие автолюбители оставляют после себя мусор. Борьба с ним ведется самыми различными способами: жители выносят старые шины, выкладывают камни, ставят бетонные блоки или пишут объявления, что парковка запрещена, а тем, кто не понял, проколят шины.

Пока власти спорят о тарифах, бишкекчане продолжают платить «левым» парковщикам, а центр города — задыхаться в заторах. И когда обещания превратятся в систему, пока никто сказать не может.