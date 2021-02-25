Вопросы безопасности являются знаковыми в российско-кыргызских отношениях

Вопросы безопасности являются знаковыми в российско-кыргызских взаимоотношениях. Об этом на круглом столе «Вызовы и угрозы безопасности Кыргызстана в условиях активизации общественно-политических процессов» сказал политолог Игорь Шестаков.

По его словам, Кыргызстан опять подтверждает имидж страны митингов, и это не может не беспокоить партнеров по ОДКБ и ШОС. Эксперт отметил, что угрозы существуют и реальные.

По мнению другого участника обсуждения Юрия Погибы, Кыргызстан ждут серьезные испытания, и поэтому визит президента Садыра Жапарова в Россию имеет стратегическое значение для сохранения стабильности.

«Очень важен четкий, взвешенный курс, ориентированный на защиту национальных интересов Кыргызстана», — заявил он.

Юрий Погиба призвал власти Кыргызстана учесть факт того, что мир вошел в новую фазу противостояния в рамках гибридной войны, и страна может быть втянута в эту воронку.