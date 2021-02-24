Садыр Жапаров рассказал российским СМИ о предстоящей вакцинации в Кыргызстане

Кыргызстан готовится к вакцинации населения российскими препаратами. Об этом сообщил президент Садыр Жапаров в интервью РИА Новости.

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«Активно развивается сотрудничество в рамках подготовки и развертывания вакцинации населения против коронавирусной инфекции в КР с использованием вакцин российского производства», — заявил он.

По словам главы государства, на сегодня российские вакцины включены Минздравом Кыргызстана в специальный перечень лекарственных средств, разрешенных к ввозу без регистрации. Как ранее уточнили в Минздраве, российская вакцина «Спутник V» прошла официальную регистрацию в стране.

«Алгоритм распределения поступающих вакцин на данном этапе подготовлен, склады готовы принять вакцину. Начаты подготовительные работы по обучению медицинских работников хранению, обращению и использованию вакцин от COVID-19», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Он уточнил, что вакцинация пройдет в три этапа. В первую очередь будут вакцинироваться медицинские работники и персонал организаций здравоохранения, а также сотрудники служб, которые находятся в зоне повышенного риска в связи с характером их работы и предоставляют услуги жизнеобеспечения.

«Мы маленькая страна, и болезнь может причинить нам огромный вред. Поэтому вакцинация для нас важна как в плане сохранения жизни соотечественников, так и скорейшего возвращения жизни в стране в нормальное русло без каких-либо ограничений», — заключил глава государства.