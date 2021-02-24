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Власть

Проект бюджета Бишкека рассмотрят депутаты горкенеша на очередной сессии

Депутаты Бишкекского горкенеша заслушают проект бюджета столицы на 2021 год. Вопрос вынесен на очередную сессию.

Как сообщили 24.kg в пресс-службе БГК, она пройдет 26 февраля.

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Всего на повестке дня пять вопросов: о предоставлении списков кандидатур для доукомплектования резервов УИК, о внесении изменений в постановления БГК об утверждении бюджета на 2019-2020 годы, отчет об исполнении за 2019 год.

Напомним, 18 февраля в Бишкеке прошли общегородские бюджетные слушания. На них сообщили, что общий объем доходов местного бюджета Бишкека на 2021 год прогнозируется в размере 10 миллиардов 230 миллионов 993,6 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184376/
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