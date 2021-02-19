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Власть
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

В парламенте предлагают штрафовать за незаконную скупку катализаторов

В парламенте Кыргызстана предлагают штрафовать за незаконную скупку катализаторов. С инициативой выступил нардеп Марлен Маматалиев.

По его словам, из-за отсутствия на дорогах экопостов невозможно определить реальное количество автотранспортных средств, не соответствующих нормативам по выбросам. Депутат считает, что экологически ориентированная транспортная политика должна базироваться на жестких экологических нормативах, соответствующих действующим международным требованиям и эффективной системе контроля за их соблюдением.

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«Обеспокоенность вызывает воздействие городского транспорта на качество атмосферного воздуха в крупных городах, на которые приходится основная доля перевозок пассажиров. В СМИ, интернет-объявлениях, а также на СТО можно обнаружить множество предложений об удалении из выхлопной системы автомобиля каталитического нейтрализатора. Никто не обращает внимания, что выхлопные газы пагубно влияют на здоровье человека», — отметил Марлен Маматалиев.

Он полагает, что авто без катализаторов следует отнести к категории наиболее опасных источников загрязнения воздуха. 

Нардеп предлагает внести изменения в Кодекс о нарушениях и штрафовать от 17 тысяч 500 до 55 тысяч сомов за незаконную скупку и вывоз катализаторов.

Ранее Министерство экономики выступило за введение запрета на вывоз из страны катализаторов сроком на шесть месяцев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184102/
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