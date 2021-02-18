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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Проект новой Конституции. Вносить поправки можно до регистрации документа

Накануне депутаты провели слушания по проекту новой Конституции, подготовленному членами конституционного совещания и опубликованному на сайте Жогорку Кенеша.

Как сообщила 24.kg вице-спикер Аида Касымалиева, прежде чем выносить главный документ на референдум, необходимо зарегистрировать его. «Это должны сделать инициаторы. Как раз те 80 депутатов, кто изначально выступал за конституционную реформу», — отметила она.

Общественные обсуждения по проекту нового Основного закона продлятся до 9 марта.

Напомним, президент Садыр Жапаров в своих выступлениях и интервью неоднократно заявлял, что плебисцит следует совместить с местными выборами, назначенными на 11 апреля. Однако нардепы до сих пор не приняли законопроект о всенародном голосовании.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183873/
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