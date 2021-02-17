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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Разделить полномочия главы администрации президента и премьера предлагают в ЖК

Необходимо разделить полномочия председателя кабинета министров и главы администрации президента. С таким предложением выступил депутат Алмазбек Токторов на заседании инициативной группы по разработке новой редакции Конституции.

По его словам, глава администрации президента исполняет техническую, организационную роль, а председатель кабинета министров принимает решение.

«В проекте указано, что председатель кабинета министров назначается с согласия Жогорку Кенеша. Затем он формирует администрацию президента. А если это будут два разных человека, то что-то испортится? Ведь президент не сможет участвовать во всех международных заседаниях и его мог бы заменить председатель кабинета министров», — заявил Алмазбек Токторов.

Председатель конституционного совещания Бекбосун Борубашов объяснил, что в новом проекте Основного закона усилена ответственность администрации президента.

«Как вы знаете, аппарат президента у нас был «невидимой» властью. Мы усилили его ответственность. Раз уж у нас президентское правление, то главный механизм исполнения власти — это администрация президента», — пояснил Бекбосун Борубашов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183802/
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