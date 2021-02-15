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Власть

Борцам с наркотиками представили нового руководителя Уланбека Султанова

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков сегодня представил личному составу Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков нового начальника полковника милиции Уланбека Султанова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

«Глава министерства отметил, что служба по борьбе с незаконным оборотом достигла положительных результатов в борьбе с наркопреступностью. Он также пожелал успехов ее новому руководителю», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее эту должность занимал Бакыт Матмусаев, возглавивший ГУВД Бишкека. До Матмусаева СБНОН руководил Олег Запольский, который скончался в июне 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183473/
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