Борцам с наркотиками представили нового руководителя Уланбека Султанова

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков сегодня представил личному составу Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков нового начальника полковника милиции Уланбека Султанова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы МВД

«Глава министерства отметил, что служба по борьбе с незаконным оборотом достигла положительных результатов в борьбе с наркопреступностью. Он также пожелал успехов ее новому руководителю», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее эту должность занимал Бакыт Матмусаев, возглавивший ГУВД Бишкека. До Матмусаева СБНОН руководил Олег Запольский, который скончался в июне 2020 года.