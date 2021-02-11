Садыр Жапаров: Жогорку Кенеш может исправить недостатки проекта Конституции

Если проект Конституции не идеален, то депутаты Жогорку Кенеша могут его поправить и только потом вынести на референдум. Об этом президент Садыр Жапаров рассказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале главы государства.

По его словам, нет цели навязать народу и заставить его принять редакцию Конституции в том виде, в каком она предложена.

«Парламент на сегодня рассматривает проект Конституции. Я далек от мысли, что он разработан идеально, конечно, у него есть минусы. Об этом тоже говорят. Поэтому у Жогорку Кенеша есть возможность исправить недостатки и только потом вынести проект на референдум», — сказал глава государства.

Садыр Жапаров согласился с тем, что в новом проекте усилены полномочия президента. Но подчеркнул, что и ответственность на нем значительная.

«Говорите, что невероятно усилились полномочия президента? Но по действующей Конституции они выше, только он руководит всем, стоя за ширмой. 30 лет президенты управляли через премьер-министра. Мы же хотим уйти от этого, чтобы человек открыто работал и нес ответственность за все. Вот, например, сейчас в ситуации с муфтиятом звучит мое имя. А раньше все — президент, парламент, правительство, премьер-министр — перекидывали вину друг на друга. По новой Конституции ответственность будет только на президенте», — сказал он.