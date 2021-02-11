Прокурором Бишкека стал Марсбек Кыдыкбаев. На него возбуждали уголовное дело

Прокурором Бишкека назначен Марсбек Кыдыкбаев. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что соответствующий приказ подписан генпрокурором Курманкулом Зулушевым. Марсбека Кыдыкбаева представили личному составу.

Отметим, что ранее прокурор столицы Темирбек Бекмаматов был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Напомним, Марсбек Кыдыкбаев был прокурором Токмака. В 2012 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Незаконное использование бюджетных средств» и «Подделка официального документа». Сначала его водворили в СИЗО, затем отпустили под домашний арест. В суде Марсбека Кыдыкбаева оправдали. Долгое время работал адвокатом. Он приходится братом бывшему депутату и экс-замминистра внутренних дел Кубанычбеку Кадырову. Он защищал его в суде по обвинению в попытке захвата власти.