Жогорку Кенеш на следующей неделе рассмотрит проект новой Конституции. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил спикер Талант Мамытов.
По его словам, поступило предложение на следующей неделе обсудить проект Основного закона.
«Проект новой Конституции поступил в парламент. 17 февраля рассмотрим на заседании вместе с инициаторами», — сказал Талант Мамытов.
Референдум по принятию новой редакции Основного закона пройдет 11 апреля вместе с выборами депутатов местных кенешей. Однако документа о назначении плебисцита на сайте ЖК еще нет.
Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.