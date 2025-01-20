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Власть

Трамп может изменить конституционный строй в США — посол ФРГ

Германский посол в Вашингтоне Андреас Михаэлис направил правительству в Берлин конфиденциальный документ, где описывает планы Дональда Трампа на второй срок в Белом доме как программу «максимального разрушения», которая в итоге приведет к «пересмотру конституционного порядка — максимальной концентрации власти в руках президента в ущерб Конгрессу и федеральным штатам». Об этом сообщает DW. 

«Основные демократические принципы и система сдержек и противовесов будут в значительной степени подорваны. Законодательная власть, правоохранительные органы и СМИ лишатся независимости и будут использоваться в качестве политического инструмента, а крупнейшие технологические компании получат соуправление государством», — пишет дипломат.

Он отмечает, что центральное место в попытках Дональда Трампа реализовать свои планы занимает судебная система, особенно Верховный суд США. По мнению Андреаса Михаэлиса, контроль над Министерством юстиции и ФБР — это ключ к достижению политических и личных целей республиканца, таких как массовая депортация, возмездие предполагаемым врагам и юридическая неприкосновенность.

МИД ФРГ в ответ на запрос агентства dpa заявил, что принципиально не комментирует внутренние документы, но добавил, что Соединенные Штаты являются одним из ближайших союзников Германии. «Американцы проголосовали за президента Трампа на демократических выборах. Мы, конечно, будем тесно сотрудничать с новой администрацией США в интересах Германии и Европы», — заявили в Берлине.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317224/
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