10:36
USD 84.68
EUR 102.44
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Генпрокуратура и Верховный суд наделены правом законодательной инициативы

Генпрокуратура и Верховный суд наделены правом законодательной инициативы. Так указано в проекте нового Основного закона.

Отметим, он появился накануне на сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения.

Депутат Дастан Бекешев считает, что эти положения могут создать опасный прецедент и превратить надзорный орган и суд в монстров. «Такое ощущение, что эту Конституцию писал философ, а не юрист», — сказал Дастан Бекешев.

Он также указал на юридическое несоответствие в параграфе о Народном курултае. Согласно отредактированному варианту, Народный курултай также может вносить в Жогорку Кенеш законопроекты.

Референдум по принятию новой редакции Основного закона пройдет 11 апреля вместе с выборами депутатов местных кенешей. Однако документа о назначении плебисцита на сайте ЖК еще нет.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182927/
просмотров: 343
Версия для печати
Материалы по теме
Администрация президента, кабинет министров. Что поменяли в новой Конституции
Проект новой Конституции. Садыр Жапаров сможет баллотироваться во второй раз
Новая Конституция: спорная редакция может ударить по имиджу Садыра Жапарова
«Адилет»: Нарушение процедур принятия новой Конституции влечет за собой риски
Проект новой Конституции будет вывешен на сайте Жогорку Кенеша
Проект новой редакции Конституции поступил в Жогорку Кенеш
Конституционное совещание завершило свою работу
Генпрокурор объяснил, почему глава аппарата президента будет возглавлять кабмин
Юристы обвинили конституционное совещание в игнорировании экспертного мнения
Новая Конституция запрещает чиновникам хранить богатства в банках за границей
Популярные новости
Стало известно, где будет прооперирован глава ГКНБ Камчыбек Ташиев Стало известно, где будет прооперирован глава ГКНБ Камчыбек Ташиев
В&nbsp;Кыргызстане появился новый город. Президент Садыр Жапаров подписал закон В Кыргызстане появился новый город. Президент Садыр Жапаров подписал закон
Садыр Жапаров подписал еще пять указов Садыр Жапаров подписал еще пять указов
Новая структура правительства. Плюсов мало, минусов много Новая структура правительства. Плюсов мало, минусов много
Бизнес
AMEDIATEKA в&nbsp;приложении O!TV: любимые сериалы и&nbsp;фильмы у&nbsp;вас в&nbsp;смартфоне! AMEDIATEKA в приложении O!TV: любимые сериалы и фильмы у вас в смартфоне!
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; запустило услугу программных ККМ для бизнеса ЗАО «Альфа Телеком» запустило услугу программных ККМ для бизнеса
Powerbank в&nbsp;подарок при покупке Xiaomi Poco M3&nbsp;в O!Store Powerbank в подарок при покупке Xiaomi Poco M3 в O!Store
Открытие нового филиала ЗАО &laquo;Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк&raquo; Открытие нового филиала ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»
10 февраля, среда
10:31
С начала недели доллар в Кыргызстане подешевел на 40 тыйынов С начала недели доллар в Кыргызстане подешевел на 40 ты...
10:29
Reuters: Замерзшее озеро в Кыргызстане стало площадкой для катания на санях
10:29
Местные выборы. Первая партия заявила о борьбе за мандаты в Бишкекский горкенеш
10:29
На пост посла Кыргызстана в Кувейте претендует представитель партии «Биримдик»
10:25
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 февраля