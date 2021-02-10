Генпрокуратура и Верховный суд наделены правом законодательной инициативы. Так указано в проекте нового Основного закона.

Отметим, он появился накануне на сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения.

Депутат Дастан Бекешев считает, что эти положения могут создать опасный прецедент и превратить надзорный орган и суд в монстров. «Такое ощущение, что эту Конституцию писал философ, а не юрист», — сказал Дастан Бекешев.

Он также указал на юридическое несоответствие в параграфе о Народном курултае. Согласно отредактированному варианту, Народный курултай также может вносить в Жогорку Кенеш законопроекты.

Референдум по принятию новой редакции Основного закона пройдет 11 апреля вместе с выборами депутатов местных кенешей. Однако документа о назначении плебисцита на сайте ЖК еще нет.