Генпрокуратура и Верховный суд наделены правом законодательной инициативы. Так указано в проекте нового Основного закона.
Отметим, он появился накануне на сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения.
Депутат Дастан Бекешев считает, что эти положения могут создать опасный прецедент и превратить надзорный орган и суд в монстров. «Такое ощущение, что эту Конституцию писал философ, а не юрист», — сказал Дастан Бекешев.
Он также указал на юридическое несоответствие в параграфе о Народном курултае. Согласно отредактированному варианту, Народный курултай также может вносить в Жогорку Кенеш законопроекты.
Референдум по принятию новой редакции Основного закона пройдет 11 апреля вместе с выборами депутатов местных кенешей. Однако документа о назначении плебисцита на сайте ЖК еще нет.
Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.