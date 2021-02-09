На сайте парламента появился проект новой Конституции.
Уточняется, что конституционное совещание, созданное указом исполняющего обязанности президента торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова от 20 ноября 2020 года, обсудив проект основного закона, инициированный депутатами и размещенный 17 ноября 2020-го на официальном сайте парламента в целях общественного обсуждения, передало его вновь на рассмотрение инициаторам.
В этой связи на официальном сайте Жогорку Кенеша был заменен проект Конституции, размещенный 17 ноября, на проект с учетом предложений конституционного совещания.
По отредактированному членами КС варианту будут проведены парламентские слушания, организованные профильным комитетом.
Референдум по принятию новой редакции Основного закона пройдет 11 апреля вместе с выборами депутатов местных кенешей. Однако документа о назначении плебисцита на сайте ЖК еще нет.
Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.