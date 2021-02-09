На сайте парламента появился проект новой Конституции.

Уточняется, что конституционное совещание, созданное указом исполняющего обязанности президента торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова от 20 ноября 2020 года, обсудив проект основного закона, инициированный депутатами и размещенный 17 ноября 2020-го на официальном сайте парламента в целях общественного обсуждения, передало его вновь на рассмотрение инициаторам.

В этой связи на официальном сайте Жогорку Кенеша был заменен проект Конституции, размещенный 17 ноября, на проект с учетом предложений конституционного совещания.

По отредактированному членами КС варианту будут проведены парламентские слушания, организованные профильным комитетом.