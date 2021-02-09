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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Садыр Жапаров высказал личное мнение. Решение по мэру примет премьер-министр

«Окончательное кадровое решение будет приниматься премьер-министром страны», — заявила пресс-секретарь президента Галина Байтерек, комментируя ситуацию вокруг и. о. мэра Бишкека.

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«С учетом мнения общественности и распространения в социальных сетях различных материалов, бросающих тень на имидж государственного служащего, президент Садыр Жапаров на своей личной странице в соцсетях озвучил собственное мнение по вопросу с исполняющим обязанности мэра столицы», — заявила Галина Байтерек.

Отметим, что новый и. о. мэра Эрмек Нургазиев в беседе с журналистами заявил, что страница Садыра Жапарова в соцсетях, где он прокомментировал назначения в мэрию, фейковая. «Это просто комментарий кто-то сделал. Это фейк. Много подставных страничек существует», — заявил Эрмек Нургазиев.

Напомним, накануне стало известно, что Балбак Тулобаев ушел с должности и. о. мэра Бишкека, а на его место назначен Эрмек Нургазиев. Последний утверждает, что пост главы столицы ему доверил президент Садыр Жапаров. Президент же в свою очередь спустя несколько часов написал, что решение было ошибочным.

Эрмек Нургазиев на скандальных парламентских выборах 2020 года баллотировался в Жогорку Кенеш от партии «Кыргызстан».

Дольщики «Альянс Курулуш Плюс» продолжают обвинять его в обмане и невозврате их денежных средств.

Эрмек Нургазиев также прославился, когда в соцсетях опубликовали видео, где он бьет женщину.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182894/
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